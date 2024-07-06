Сколько человек в Казахстане носят имя Астана

«Ожидаемая продолжительность жизни в Астане — 78,09 лет в общем, 74,23 лет для мужчин и 81,28 лет для женщин. Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак — 28,2 лет для мужчин и 26,4 лет для женщин. Коэффициент рождаемости за январь-май 2024 года — 19,5 на 1000 человек», — сообщили в бюро.