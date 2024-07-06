Что можно и нельзя делать в день Аграфены 6 июля, который называют Купальница

Православная церковь 6 июля вспоминает святую Агриппину Римскую. В народе отмечают день Аграфены. Есть еще одно название — Купальница. Оно возникло из-за того, что указанная дата — это канун праздника Ивана Купала, который был главным праздником лета.
Что нельзя делать 6 июля
Не следует излишне веселиться, переедать, злоупотреблять алкоголем. Кроме того, под запретом бытовые дела. Не следует ругаться, провоцировать конфликты с близкими и родственниками. Не рекомендуется находиться в плохом настроении. Считается, что оно можно затянуться на долгое время.
Что можно делать 6 июля
По традиции, 6 июля умывались росой для того, чтобы укрепить здоровье. В вечернее время начинали плести венки. Также в указанную дату было принято открывать купальный сезон. А еще обязательно ходили в баню.
Согласно приметам, дождь указывает на то, что через пять дней установится хорошая погода. В том случае, если радуга долгое время на небе после дождя, то ждали пасмурной погоды. Про дожди предупреждают зарницы на небе.