Что можно и нельзя делать в день Аграфены 6 июля, который называют Купальница

Не следует излишне веселиться, переедать, злоупотреблять алкоголем. Кроме того, под запретом бытовые дела. Не следует ругаться, провоцировать конфликты с близкими и родственниками. Не рекомендуется находиться в плохом настроении. Считается, что оно можно затянуться на долгое время.