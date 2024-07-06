Несколько покупателей жилья вернули деньги со счетов эскроу через страхование

Всего несколько человек за всю историю эскроу счетов получили страховое возмещение за утерянные на этих вкладах суммы при закрытии банков. Однако, по мнению экспертов, система страхования этих сумм необходима, а повышение лимитов страхового возмещения - тем более актуально, поскольку в нынешние ценовые рамки укладываются далеко не все новостройки.
Увеличение лимита страхового возмещения по счетам эскроу обсуждается в Центральном банке. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Предполагается, что лимит по счетам эскроу может быть удвоен - с нынешних 10 млн руб. до 20 млн. "Лимит нужно повышать с учетом резкого роста цен на недвижимость", - пояснила она.
Страховое возмещение выплачивается в случае закрытия банка, где открыт счет эскроу (не нужно путать это с выплатами при банкротстве застройщика). Если по обычным вкладам клиент банка может получить страховое возмещение на сумму до 1,4 млн руб., то в случае с эскроу действует повышенный лимит - до 10 млн руб.
Повышение с 10 до 20 млн именно для эскроу необходимо, так как за прошедшие годы недвижимость подорожала, для столичных регионов и крупных городов обычного лимита уже стало не хватать, говорит профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Цыганов. В Москве большинство квартир в новостройках стоит дороже, что особенно остро подчеркивает необходимость повышения размера гарантии до реального. Повышение нормы гарантирования для счетов эскроу также поможет долгосрочным инвестициям, так как жилье приобретается в еще несданном доме и квартиру придется подождать год, а то и несколько. За это время многое может произойти, но средства большинства российских покупателей жилья будут застрахованы в полном объеме, подчеркивает эксперт.
С 2020 года в Москве средняя цена квадратного метра в экспозиции выросла на 79% - до 499,3 тыс. рублей, в Петербурге рост цены еще выше - на 105%, до 294,9 тыс. руб за метр, говорит основатель "БЕСТ-Новострой" и bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Ранее установленные объемы страхового возмещения могли не покрыть фактически понесенные расходы части покупателей. Сейчас, по ее данным, средняя стоимость лота в реальных сделках превышает 10 млн руб. в Казани (10,95 млн), Краснодарском крае (14,5 млн), Москве (19,6 млн). Приближается к этому порогу средняя сумма сделок в Нижнем Новгороде (9 млн), Санкт-Петербурге (9,6 млн). И это именно средняя цена, то есть часть квартир стоит дороже. В Поволжье доля лотов в строящихся зданиях с ценой выше 10 млн руб. составляет около 20%, в Краснодарском крае - 35%, причем в рамки 20 млн руб. укладываются практически все предлагаемые квартиры. В Петербурге на новое жилье в пределах 10 млн приходится 54% предлагаемых в продажу квартир, в пределах 20 млн - 86%. В Москве в старых границах лишь 11% лотов, продаваемых по договорам долевого участия с эскроу, стоят до 10 млн рублей и только 54% - до 20 млн.
"Чем выше средняя стоимость лота в регионе, тем ниже доля счетов эскроу, которые подпадают под полное возмещение в случае банкротства банка. Наименьшая доля таких счетов - в Москве. В большинстве регионов, кроме Москвы в старых границах и Санкт-Петербурга, под критерий стоимости лота до 20 млн рублей, подпадает более 90% предложения", - говорит Доброхотова.
Стоит принять во внимание и то, что на днях Госдума приняла закон о распространении счетов эскроу на строительство подрядчиком частного жилого дома. Это расширяет применение эскроу на загородном рынке. А там цены тоже существенно выросли.
Стоимость загородных домов в России за последние несколько лет выросла в среднем на 65-70%, и только за последний год почти на 30%, говорит член Совета партнерства Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова. Подорожание, по ее словам, произошло из-за роста себестоимости стройматериалов, дефицита рабочей силы и очень высокого спроса, сформированного в пандемию - приличное жилье было выкуплено за два года, а далее строительство уже не успевало и не успевает за спросом. Сейчас средняя стоимость теплового контура (готового дома без отделки) в зависимости от технологии в московском регионе составляет от 80 до 100 тыс. руб. за кв.м, с отделкой - от 100 тысяч и выше, в зависимости от того, чего хочет заказчик. То есть за дом в 100 кв. м (а с учетом необходимости дополнительных помещений для котельной, кладовой, террасы это не такая большая площадь) это будут суммы от 8-10 млн руб. При этом в прошлом году незатейливый дом без отделки можно было построить за 6 млн рублей, пять лет назад - за 2,5- 3 млн, говорит Юрлова. В регионах цены сейчас начинаются от 5 млн руб. за тепловой контур.
И это минимальные цены, подчеркивают в АДД. Так что увеличение страхового возмещения до 20 млн руб. актуально и в этом сегменте рынка.
Впрочем, стоит отметить, что страхование средств на эскроу счетах - пока, к счастью, больше профилактическая мера, которая повышает уверенность покупателей недвижимости. Реальные же случаи выплат страховки - единичны. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", за весь период страхования счетов эскроу через АСВ страховое возмещение по таким счетам было выплачено лишь одному вкладчику из Санкт-Петербурга и двум из Татарстана на общую сумму 6,9 млн рублей. Все выплаты произведены в 2024 году. Счета находились в АО "АКТИВ БАНК" и АО "Автоградбанк", позже лишенных Центробанком лицензий.
Сейчас всего 65 банков могут открывать счета эскроу, говорит Доброхотова. Фактически, отмечает она, расширение страхового возмещения - это инициатива, которая защищает интересы и финансы дольщиков и увеличивает доверие к жилищному строительству и финансовой системе страны.