Несколько покупателей жилья вернули деньги со счетов эскроу через страхование

Стоимость загородных домов в России за последние несколько лет выросла в среднем на 65-70%, и только за последний год почти на 30%, говорит член Совета партнерства Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова. Подорожание, по ее словам, произошло из-за роста себестоимости стройматериалов, дефицита рабочей силы и очень высокого спроса, сформированного в пандемию - приличное жилье было выкуплено за два года, а далее строительство уже не успевало и не успевает за спросом. Сейчас средняя стоимость теплового контура (готового дома без отделки) в зависимости от технологии в московском регионе составляет от 80 до 100 тыс. руб. за кв.м, с отделкой - от 100 тысяч и выше, в зависимости от того, чего хочет заказчик. То есть за дом в 100 кв. м (а с учетом необходимости дополнительных помещений для котельной, кладовой, террасы это не такая большая площадь) это будут суммы от 8-10 млн руб. При этом в прошлом году незатейливый дом без отделки можно было построить за 6 млн рублей, пять лет назад - за 2,5- 3 млн, говорит Юрлова. В регионах цены сейчас начинаются от 5 млн руб. за тепловой контур.