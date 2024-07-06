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В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе

Вильфанд: рекорды температуры бились как орешки во многих регионах России.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 79% 754 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рекорды температуры на этой неделе «бились как орешки» во многих регионах России, иногда в 40 городах в день, жара действительно была небывалой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорды сплошь и рядом. В четырех-пяти областях Центрального федерального округа рекорды бились как орешки, каждый день по 25−30 рекордов, иногда до 40. В Приволжском федеральном округе: в Кирове, в Саранске, в Йошкар-Оле, в Чебоксарах, на Дальнем Востоке: в Чите, в Хабаровске, в Южно-Сахалинске. От Москвы до самых до окраин очень жаркая погода», — сказал Вильфанд.

По его словам, погода в Москве на этой неделе соответствовала климатической норме для июля в Астрахани, самом жарком регионе в европейской части России.

«Когда говорят “небывалая” жара, иногда это преувеличение, а сейчас это действительно соответствует истине, потому не бывало таких температур», — добавил синоптик.