В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе

«Рекорды сплошь и рядом. В четырех-пяти областях Центрального федерального округа рекорды бились как орешки, каждый день по 25−30 рекордов, иногда до 40. В Приволжском федеральном округе: в Кирове, в Саранске, в Йошкар-Оле, в Чебоксарах, на Дальнем Востоке: в Чите, в Хабаровске, в Южно-Сахалинске. От Москвы до самых до окраин очень жаркая погода», — сказал Вильфанд.