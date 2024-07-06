«Это называется хищением»: как я расплатился за покупки чужой картой, и чем это обернулось

Прочитав эту новость, вспомнил, как не так давно сам попал в подобную ситуацию, правда, потратил чужие деньги не намеренно, а случайно. Это произошло в супермаркете мкр. Университетский. Был выходной, суббота, весь день я гулял по городу, а, возвращаясь домой, на обратном пути решил заскочить в магазин. Взял с полки чипсы и бутылку воды. Кассиров на месте не оказалось, тогда направился к терминалу самообслуживания. Пробил свои покупки, нажал кнопку «оплатить» на экране. В ответ терминал внезапно издал звук, а на мониторе высветилось: «Спасибо за покупку!», а следом напечатался и чек. Но ведь я свою карту еще не достал! «Самооплата» в моей жизни случилась впервые. Как так? Присмотрелся и увидел сверху на терминале банковскую карту, чужую. Именно с нее и произошло списание. Видимо, кто-то из покупателей положил, а потом забыл. Первая мысль: «Бывают же лопухи». Я взял эту карту в руки и положил на стойку около терминала, а потом пошел домой.