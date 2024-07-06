«Это называется хищением»: как я расплатился за покупки чужой картой, и чем это обернулось

Шел по улице и нашел банковскую карту. Повезло? Именно так мужчина из Братска и решил. Подобрал! А потом и пустил в ход — заглянул в несколько продуктовых магазинов и сделал несколько покупок, всего потратил около 4 тысяч рублей. Не подозревал ли, что фактически совершает кражу, или намеренно так поступил? Об этом полиция спросит мужчину, когда разыщет. А это рано или поздно произойдет, ведь он попал в объективы камер видеонаблюдения. Заявление в МВД подал владелец карты. Скорее всего, получил СМС о списаниях со счета или посмотрел историю в мобильном приложении банка и обнаружил, что его потерянной картой воспользовались.
Прочитав эту новость, вспомнил, как не так давно сам попал в подобную ситуацию, правда, потратил чужие деньги не намеренно, а случайно. Это произошло в супермаркете мкр. Университетский. Был выходной, суббота, весь день я гулял по городу, а, возвращаясь домой, на обратном пути решил заскочить в магазин. Взял с полки чипсы и бутылку воды. Кассиров на месте не оказалось, тогда направился к терминалу самообслуживания. Пробил свои покупки, нажал кнопку «оплатить» на экране. В ответ терминал внезапно издал звук, а на мониторе высветилось: «Спасибо за покупку!», а следом напечатался и чек. Но ведь я свою карту еще не достал! «Самооплата» в моей жизни случилась впервые. Как так? Присмотрелся и увидел сверху на терминале банковскую карту, чужую. Именно с нее и произошло списание. Видимо, кто-то из покупателей положил, а потом забыл. Первая мысль: «Бывают же лопухи». Я взял эту карту в руки и положил на стойку около терминала, а потом пошел домой.
А через два часа меня начала грызть совесть. В голове мелькали картинки, как меня ищет полиция и находит, заводят уголовное дело. Хотя потратил-то всего 300 рублей, разве за это сурово накажут? Но история никак не давала покоя, я поспешил обратно в магазин. Сразу направился к терминалам самообслуживания, где оставил чужую карту, но там ее не нашел. Испугался еще сильнее! Обратился к кассирам:
— Тут была карта, красная, вы не видели?
— Да, находили. Это вы забыли? — переспросила одна.
— Нет, — со стыдом и смущением сказал я. — Просто эта карта лежала на аппарате оплаты, и она случайно оплатила мой товар.
Кассир удивленно приподняла брови. Я в этот момент почувствовал себя полным идиотом. Уже пожалел, что вернулся.
— Нельзя ли как-то вернуть деньги?.. — спросил я.
— Наверное, разве что по номеру карты… — неуверенно протянула женщина.
Я открыл приложение мобильного банка, ввел номер карты, его мне продиктовала кассир, и прямо при ней, при свидетелях, отправил злосчастные 300 рублей владельцу. С чистым сердцем вернулся домой. Мне вдруг стало интересно, что подумает владелец карты, когда увидит списанную и тут же возвращенную сумму. Однако никаких звонков в ответ или сообщений не поступило.
Но решил разобраться в вопросе, почитал в интернете информацию. Оказалось, то, что я совершил, пусть и ненамеренно и без злого умысла, называется хищением. Также квалифицируют и другие находки: допустим, нашли кошелек, украшения или что-то ценное, что потерял другой человек и не принесли в полицию, вас могут осудить, дать срок. Конечно, сумма ущерба тоже имеет значение, но все-таки.
— Намеренное использование чужой банковской карты регулируется статьей 159 УК РФ «Мошенничество» и 158 УК РФ «Кража». По усмотрению суда может быть назначен штраф или исправительные работы — объясняет КП-Иркутск юрист Сергей Лаптев — Если вы не совершали это сознательно и у вас не было злого умысла, то нужно доказывать свою невиновность, показывать намерение вернуть деньги. В любом случае это дело будет рассматриваться индивидуально с учетом всех обстоятельств. Однако уже на месте можно решить эту проблему. При случайной оплате чужой картой можно для возвращения средств обратиться в банк для ее блокировки, связаться с владельцем платёжного средства лично или перевести на счёт по номеру карты.