Владивостоку — 164 года: рассказываем, как город празднует свой день рождения

«Дорогие ребята, вы сделали прекрасный подарок нашему городу. Вы такие же красивые и молодые, как и он — наш прекрасный Владивосток. Бухта Золотой Рог, солнце, чистое голубое небо — сегодня все для вас. Убежден, этот день вы обязательно запомните, а впереди у вас красивая счастливая жизнь!», — сказал на торжественной церемонии глава Владивостока.