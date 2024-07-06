Владивостоку — 164 года: рассказываем, как город празднует свой день рождения

Во Владивостоке стартовало масштабное празднование 164-летия со дня образования города. Основные события праздника пройдут на набережной Цесаревича и площади Борцов Революции. «Комсомольская правда — Владивосток» в течение всего дня будет рассказывать, как любимый город будет праздновать свой день рождения. Наши корреспонденты расскажут, что происходит на основных площадках, поделятся фото и видео.
Разумеется, 164 года Владивостоку исполнилось 2 июля. Однако из-за того, что это был рабочий день, празднование его перенесли на ближайший выходной день — 6 июля. Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, что будет происходить в городе в этот день.
На открытии праздника мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к горожанам:
«Дорогие друзья, с праздником, с днем рождения любимого города! Владивосток самый яркий и молодой! Желаю нашему городу быть самым успешным и процветающим в благополучии! Город живет счастьем своих людей, будьте счастливы, дорогие друзья! А мы постараемся сделать так, чтобы поводов для счастливой улыбки у каждого из вас было больше! Родной город, с днем рождения!».
Необычный подарок к 164-летию Владивостока подготовили Туристско-информационный центр Приморского края и грузинские дома «Супра».
Для создания кулинарных шедевров понадобилось по 270 килограммов начинки и теста.
Три пары молодых жителей Владивостока стали семьями в день рождения Владивостока. Ребята не случайно выбрали этот день в Год семьи в России — ведь Владивосток стал в 2024 году Молодежной столицей нашей страны.
Свой союз скрепили Даниил Дерявко и Юлия Кожевникова, Виктор Го и Татьяна Кизимова, Андрей Черноскутов и Кристина Шкарупа. Церемония прошла на открытой площадке VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA.
Одним из почетных гостей торжества стал глава города Константин Шестаков.
«Дорогие ребята, вы сделали прекрасный подарок нашему городу. Вы такие же красивые и молодые, как и он — наш прекрасный Владивосток. Бухта Золотой Рог, солнце, чистое голубое небо — сегодня все для вас. Убежден, этот день вы обязательно запомните, а впереди у вас красивая счастливая жизнь!», — сказал на торжественной церемонии глава Владивостока.
Ребята получили сертификаты на проживание на базе отдыха «Джугди глэмпинг», часы с гравировкой от ООО «Золотое время — Приморье», сувениры от Дальневосточного главного управления Банка России и наборы меда для сладкого медового месяца от торгово-производственной компании ООО «СОТА».
В 13:00 на центральной площади Владивостока началось экстремальное шоу мотогонщиков. Лучшие байкеры станы показывают, как умеют управлять своими «железными конями», продемонстрировали невероятные прыжки и пируэты. Мотошоу продлится до 18 часов.
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В 15:00 на набережной Цесаревича началась дневная часть водного экстрим-шоу. Флайбордисты на своих «Летающих досках» показали чудеса высшего пилотажа. А заодно немного охладили зрителей, собравшихся на празднование Дня рождения Владивостока в этот жаркий летний день.
В 15:30 на малую сцену набережной Цесаревича вышла группа He-he-he. Ребята на днях вернулись из своего первого тура по стране, а уже сегодня пришли исполнить любимые композиции жителей Владивостока и поздравить Молодёжную столицу с днем рождения.