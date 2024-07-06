Депутаты ЗС Иркутской области предложили создать субсидию на развитие туризма

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области предложили создать единую субсидию на развитие туризма для районов региона. Этот вопрос обсудили на заседании Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований под председательством спикера парламента Приангарья Александра Ведерникова.
— Сегодня мы говорим о развитии туризма, но оно невозможно без поддержки. Мер, которые реализуются в других субъектах, очень много, и они отражены в региональных законах, — отметил председатель Заксобрания. — Депутаты готовы начать работу над изменением нашего областного закона, чтобы в этом участвовали профильные министерства, территории, заинтересованные в развитии туризма. И когда будут продуманные меры поддержки, наполненные бюджетными средствами, мы в рамках депутатского контроля будем видеть, насколько эта работа эффективна.
По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгении Найденовой, основной турпоток регион получает за счет собственных туристов. Чтобы увеличить число отдыхающих, специалисты разрабатывают интерактивную карту туров выходного дня, которым можно воспользоваться, не выезжая за пределы Приангарья. В перечень уже внесено более 20 маршрутов.