Строительство котельной в Усть-Куте планируют завершить к концу 2024 года

— Котельную строят за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках проекта комплексного развития территории, — отмечают региональный власти. — Строительно-монтажные работы выполнены почти на 56%. Возведено здание, установлены основные котлы, практически полностью смонтировано котельно-вспомогательное оборудование, готовится площадка под топливный склад: котельная будет работать на древесной щепе. При необходимости она может быть модернизирована для перевода на газ.