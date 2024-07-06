Ричмонд
+31°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство котельной в Усть-Куте планируют завершить к концу 2024 года

Комплекс будет работать на биотопливе.

Источник: Комсомольская правда

Строительство котельной на биотопливе в Усть-Куте запланировано на конец 2024 года. Об этом заявил глава города Евгений Кокшаров, сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

— Котельную строят за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках проекта комплексного развития территории, — отмечают региональный власти. — Строительно-монтажные работы выполнены почти на 56%. Возведено здание, установлены основные котлы, практически полностью смонтировано котельно-вспомогательное оборудование, готовится площадка под топливный склад: котельная будет работать на древесной щепе. При необходимости она может быть модернизирована для перевода на газ.

Новая котельная обеспечит теплом не только уже существующие дома, но и новый строящийся микрорайон.

Напомним, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области предложили создать единую субсидию на развитие туризма для районов региона.