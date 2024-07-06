Россияне рассказали, за какую сумму готовы купить автомобиль

В целом, большинство участников опроса считают, что европейские и японские марки немного дороже и качественнее китайских. Около 40% опрошенных полагают, что китайские автомобили немного превосходят отечественные по цене и качеству. Чуть более 30% уверены, что "китайцы" гораздо лучше, но значительно дороже продукции отечественного автопрома. Каждый пятый респондент утверждает, что разницы нет. Наконец, примерно 10% считают, что российские автомобили качественнее китайских, правда, и стоят дороже.