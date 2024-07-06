День столицы отмечают в Казахстане

Перенос столицы из Алма-Аты в центр Казахстана был определен постановлением Верховного Совета РК «О переносе столицы Республики Казахстан» от 6 июля 1994 года № 106-XIII. Окончательное решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу Президент РК принял в 1997 году и Указом Президента РК от 20 октября 1997 года № 3700 с 10 декабря 1997 года столицей Республики Казахстан был объявлен город Акмола.