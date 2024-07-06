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День столицы отмечают в Казахстане

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

В честь этого праздника в Астане проходит около 100 разноплановых мероприятий. Жителей и гостей города ждут концертные программы, фестивали и спортивные турниры.

Перенос столицы из Алма-Аты в центр Казахстана был определен постановлением Верховного Совета РК «О переносе столицы Республики Казахстан» от 6 июля 1994 года № 106-XIII. Окончательное решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу Президент РК принял в 1997 году и Указом Президента РК от 20 октября 1997 года № 3700 с 10 декабря 1997 года столицей Республики Казахстан был объявлен город Акмола.

6 мая 1998 года Указом Президента РК «О переименовании города Акмолы — столицы Республики Казахстан в город Астана — столицу» от 6 мая 1998 года № 3941 столица была переименована.

10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы.

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