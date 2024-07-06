Таможня Казахстана снова начала задерживать фуры российских грузоперевозчиков

Из письма, направленного АСМАП, следует, что задержки происходят даже после выгрузки товаров в казахстанских таможенных органах назначения. В ассоциации считают, что эти меры существенно мешают эффективному использованию механизма перецепки и перегрузки, который введен в России с октября 2022 года, сказано в документе. В рамках этого механизма российские и белорусские компании перевозят грузы транзитом по России и далее в Казахстан. Аналогичный механизм действует на границе ЕС и Белоруссии с апреля 2022 года.