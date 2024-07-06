Молодые и талантливые красноярцы получили премии главы города

Такие премии, призванные поощрить одаренных и талантливых красноярцев, присуждаются ежегодно с 1993 года в шести номинациях. Их вручают молодым людям, которые проявили себя в различных сферах деятельности и внесли вклад в развитие города. Они получают звание «Лауреат премии главы города», денежную премию, диплом и нагрудный знак.