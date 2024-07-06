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Молодые и талантливые красноярцы получили премии главы города

Они присуждаются ежегодно уже более 30 лет.

Источник: Reuters

Мэр Красноярска Владислав Логинов вручил премии главы города молодым талантам. Церемония состоялась в пятницу вечером, 5 июля.

Такие премии, призванные поощрить одаренных и талантливых красноярцев, присуждаются ежегодно с 1993 года в шести номинациях. Их вручают молодым людям, которые проявили себя в различных сферах деятельности и внесли вклад в развитие города. Они получают звание «Лауреат премии главы города», денежную премию, диплом и нагрудный знак.

Вручил лучшим представителям молодежного сообщества Красноярска новые нагрудные значки. На них изображена Торгашинская лестница — наша достопримечательность, которая символизирует преодоление, движение вверх и целеустремленность.

Пожелал ребятам новых достижений, побед и открытий. Поблагодарил за инициативы, правильный пример сверстникам, помощь людям и позитивные перемены в нашем городе! — отметил Владислав Логинов в своем телеграм-канале.

Награду получили 50 молодых красноярцев.