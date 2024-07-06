Столбики термометров поднимутся до +28 в Иркутске в субботу 6 июля

В Иркутск вновь возвращается жара. В субботу, 6 июля, воздух в городе прогреется до +26…+28 градусов. Также ожидаются переменная облачность, ветер северо-западный 4−9 м/с. Об этом сообщают синоптики Иркутского гидрометцентра.
В среднем по региону потеплеет до +27…+32 градусов. Однако при облачной погоде может быть чуть прохладнее: +20…+25. В Нижнеудинском районе ожидаются кратковременные, местами сильные дожди.
В окрестностях озера Байкала ветрено. Порывы усилятся до 15−20 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров при условии отсутствия облаков могут подняться до отметки в +33 градуса. В среднем температура колеблется между +20 и +25.