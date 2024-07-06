India Today: Мужчина убил укусившую его ядовитую змею, покусав ее в ответ

Житель индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами. Такую историю публикует журнал India Today.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером. Сантош Лохар, работавший на строительстве железной дороги, спал в лагере, когда на него напала змея.
"Вместо того, чтобы запаниковать, разъяренный Сантош схватил змею железным прутом и укусил ее в ответ три раза, в конечном итоге убив ее", - отмечается в публикации.
Работники немедленно доставили мужчину в ближайшую больницу, где выяснилось, что его жизни ничего не угрожает.
Позже Лохар объяснил журналистам свой поступок местным поверьем. Дело в том, что в его родной деревне считается, что ядовитую змею надо дважды укусить, чтобы нейтрализовать ее яд после укуса.
Однако многие местные жители уверены, что на самом деле змея была неядовитой.