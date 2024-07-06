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Синоптики сообщили, что жара в Пермском крае спадет в воскресенье

Но пока на 1−3 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 85% 753 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики сообщают, что уже завтра, 7 июля, погоду в Пермском крае будет определять антициклон, центр которого будет смещаться в Зауралье. Это приведет к тому, что наиболее прогретая воздушная масса отступит в Кировскую область и Удмуртию, где днем ожидается жара до +35°C.

В Пермском крае погода станет более прохладной. В Перми днем столбики термометров поднимутся не выше +30 градусов, на юго-западе края — до +32…+33, а на севере и востоке — до +26…+28. При этом относительная влажность воздуха снизится, что сделает жару более переносимой.

Ожидается слабый ветер северо-восточного направления. Однако поздно вечером на северо-западе края не исключены грозы по мере приближения холодного фронта с запада.

Таким образом, уже завтра в Пермском крае будет ощутимо прохладнее, чем в субботу, 6 июля, правда, жара спадет пока на 1−3 градуса.