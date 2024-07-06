Синоптики сообщили, что жара в Пермском крае спадет в воскресенье

Синоптики сообщают, что уже завтра, 7 июля, погоду в Пермском крае будет определять антициклон, центр которого будет смещаться в Зауралье. Это приведет к тому, что наиболее прогретая воздушная масса отступит в Кировскую область и Удмуртию, где днем ожидается жара до +35°C.