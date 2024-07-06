Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сквер и тренажерная площадка появятся на улице Первомайской в Иркутске

Работы планируют завершить до конца лета.

Источник: Комсомольская правда

На улице Первомайской в Иркутске началось строительство сквера и тренажерной площадки. Благоустройство было решено провести на месте заброшенного пустыря. Объекты появятся благодаря конкурсу «Инициативные проекты». Согласно его условиям жители должны оплатить 10% от стоимости всех работ. В данном случае — 600 тысяч рублей из шести миллионов.

— Мы встретились с подрядчиком, который будет строить, и активными жителями ул. Первомайская. Работы начались, а значит есть уверенность, что до конца лета в частном секторе появятся еще два прекрасных объекта, где люди смогут встречаться и заниматься спортом! — подчеркнул вице-спикер, депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 21 Юрий Коренев, контролирующий ход работ.

В этом же конкурсе ранее победителями стали школа искусств № 9 и детский сад № 156 из микрорайона Топкинский.