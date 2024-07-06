Сквер и тренажерная площадка появятся на улице Первомайской в Иркутске

— Мы встретились с подрядчиком, который будет строить, и активными жителями ул. Первомайская. Работы начались, а значит есть уверенность, что до конца лета в частном секторе появятся еще два прекрасных объекта, где люди смогут встречаться и заниматься спортом! — подчеркнул вице-спикер, депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 21 Юрий Коренев, контролирующий ход работ.