Сквер и тренажерная площадка появятся на улице Первомайской в Иркутске

На улице Первомайской в Иркутске началось строительство сквера и тренажерной площадки. Благоустройство было решено провести на месте заброшенного пустыря. Объекты появятся благодаря конкурсу «Инициативные проекты». Согласно его условиям жители должны оплатить 10% от стоимости всех работ. В данном случае — 600 тысяч рублей из шести миллионов.
— Мы встретились с подрядчиком, который будет строить, и активными жителями ул. Первомайская. Работы начались, а значит есть уверенность, что до конца лета в частном секторе появятся еще два прекрасных объекта, где люди смогут встречаться и заниматься спортом! — подчеркнул вице-спикер, депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 21 Юрий Коренев, контролирующий ход работ.
В этом же конкурсе ранее победителями стали школа искусств № 9 и детский сад № 156 из микрорайона Топкинский.