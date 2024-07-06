Сколько стоит развестись в Казахстане

— Суд вправе отступить от равенства долей, исходя из интересов несовершеннолетних детей. Есть практика, когда сторона, с которой остаются дети, просит оставить ей не ½ части имущества, как положено, а взыскать, например, ⅔. Нужно учитывать, что проданное не в интересах семьи имущество тоже может быть учтено. Имущество, приобретенное до брака, не является совместно нажитым. Более того, обязательно устанавливается, когда были прекращены брачные отношения, то есть когда стороны перестали вести совместное хозяйство и жить вместе. Если какое-то имущество было приобретено после этой даты, то разделу оно не подлежит, поскольку не считается совместно нажитым, — сообщила судья.