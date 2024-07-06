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В Пермском крае две пары близнецов сыграли двойную свадьбу

Торжество прошло в Березниках.

Источник: Администрация Березников

Свадьбу сыграли две пары близнецов в Березниках Пермского края, рассказали в местной администрации.

«Поздравляем пары близняшек Баяндиных Константина и Наталью, Максима и Дарью с этим замечательным событием! Пусть семейная жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием, уважением и гармонией. Двойное счастье — двойная свадьба», — говорится в сообщении властей Березников в соцсети «Вконтакте».

В комментариях к посту жители Прикамья желают молодым счастья и благополучия, а также советуют стараться не перепутать друг друга.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пара полицейских из Пермского края заключила брак на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.