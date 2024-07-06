В Пермском крае две пары близнецов сыграли двойную свадьбу

«Поздравляем пары близняшек Баяндиных Константина и Наталью, Максима и Дарью с этим замечательным событием! Пусть семейная жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием, уважением и гармонией. Двойное счастье — двойная свадьба», — говорится в сообщении властей Березников в соцсети «Вконтакте».