В Пермском крае две пары близнецов сыграли двойную свадьбу

Свадьбу сыграли две пары близнецов в Березниках Пермского края, рассказали в местной администрации.
«Поздравляем пары близняшек Баяндиных Константина и Наталью, Максима и Дарью с этим замечательным событием! Пусть семейная жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием, уважением и гармонией. Двойное счастье — двойная свадьба», — говорится в сообщении властей Березников в соцсети «Вконтакте».
В комментариях к посту жители Прикамья желают молодым счастья и благополучия, а также советуют стараться не перепутать друг друга.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пара полицейских из Пермского края заключила брак на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.