Администрация Владивостока объяснила странную пленку, затянувшую воду у берегов города

Тем не менее, странное явление не отпугнуло любителей отдохнуть у моря в жаркий летний день. Корреспондент «КП» снял на фото жителей и гостей города, которые невозмутимо плавают по странной поверхности на водных велосипедах и загорают у кромки воды.