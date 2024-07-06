Администрация Владивостока объяснила странную пленку, затянувшую воду у берегов города

Поверхность воды в Амурском заливе во Владивостоке затянуло пленкой непонятного происхождения. Администрация города и Росприроднадзор выяснили, что это пыльца природного происхождения, но люди сомневаются, предполагая, что вонючая пленка стала результатом человеческой деятельности. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Странную пленку, затянувшую прибрежную часть Амурского залива, жители города заметили еще 5 июля. И в субботу неприятно пахнущая вода продолжает набегать на набережные города.
Жители предположили, что вода загрязнена нефтепродуктами, вероятно, сброшенными с одного из судов, находящихся в акватории морских портов города.
Впрочем, администрация Владивостока сообщила, что причиной напугавшего горожан явления стала пыльца растений.
«Сегодня специалистами был проведён мониторинг, в результате которого загрязнение акватории нефтепродуктами не обнаружено — на обработку сорбентом реакции не было, отсуствовал характерный запах. Инспекцией государственного портового контроля были взяты пробы воды. В них обнаружена пыльца природного происхождения. Мониторинг продолжается», — сообщила пресс-служба мэрии.
В свою очередь, жители города в комментариях интересуются, пыльца каких растений может пахнуть мазутом и фекалиями.
Тем не менее, странное явление не отпугнуло любителей отдохнуть у моря в жаркий летний день. Корреспондент «КП» снял на фото жителей и гостей города, которые невозмутимо плавают по странной поверхности на водных велосипедах и загорают у кромки воды.