Священник из Новосибирска рассказал о запрете венчания 8 июля

В понедельник, 8 июля, жители России будут отмечать День семьи, любви и верности. В этот день некоторые отделы ЗАГС Новосибирска специально откроют свои двери для регистрации браков, однако Церковь принимать заявления на венчания не будет.
Иерей Иоанн Кизюн-Войтович, настоятель храма во имя святого благоверного князя Олега Брянского в беседе с АиФ-Новосибирск пояснил, что в этом году Петров пост продлится до 11 июля, что стало причиной ограничений на венчания 8 июля. Однако он подчеркнул, что осенний праздник, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, именно предназначен для венчания.
В этот день митрополит Никодим Новосибирский и Бердский проведет торжественный молебен, наградит многодетные семьи, и состоится концертная программа в Нарымском сквере. Церковь призывает почитать святых и уважать пост, не венчаясь в этот день.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что под Новосибирском священника лишили сана за отказ от «молитвы о победе».