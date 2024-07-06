Священник из Новосибирска рассказал о запрете венчания 8 июля

Иерей Иоанн Кизюн-Войтович, настоятель храма во имя святого благоверного князя Олега Брянского в беседе с АиФ-Новосибирск пояснил, что в этом году Петров пост продлится до 11 июля, что стало причиной ограничений на венчания 8 июля. Однако он подчеркнул, что осенний праздник, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, именно предназначен для венчания.