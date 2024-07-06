Шоу экстремалов в самом сердце города: главная площадь Владивостока стала полем для трюков

Ревом моторов встречает жителей Владивостока площадь Борцам за власть Советов 6 июля. Накануне здесь установили целый мотодром с трамплинами для ярких пируэтов и трюков. В честь Дня города лучшие райдеры страны несколько часов демонстрируют навыки езды: с 12 до 18 часов запланирован целый ряд эффектных выступлений.
С безопасностью здесь строго. Импровизированный мотодром огородили крепкими металлическими конструкциями, поэтому смотреть можно только на расстоянии. Зрителям эту дистанцию, можно сказать, компенсировали: райдеры прыгали все выше и дальше, буквально «общались» с публикой, дружески хлопая по протянутым ладоням.
Начинающие спортсмены могли проявить себя на 200-метровой трассе, а вот асы своего дела вставали на дыбы на байке, показывая «Вилли» (езда на заднем колесе), «Бернаут» и другие. Участники приехали не только из Приморья, а также, как пояснили организаторы, из городов нашего и Хабаровского краев.
Мотоспорту посвятили почти целый день, за исключением перерыва с 14:40 до 16:00. Как ранее уточняла Юлия Вельбик, начальник управления физкультуры и спорта, среди дисциплин мотокросс, мотофристайл, стантрайдинг. Администрация совместно с представителями спортивной сферы продумала несколько этапов шоу. Кстати, здесь разыграют билеты на чемпионат России по спидвею, борьба за лидерство в рамках которого пройдет 11 июля во Владивостоке (стадион «Авангард»). Еще больше кадров в нашем Telegram-канале.
«Никогда не думала, что прыжки в рамках мотофристайла будут показывать на центральной площади. Конечно, всякое бывало, но это действительно круто», — отметил один из зрителей, мотоциклист-любитель Валерий.
Действительно, такое мероприятие прямо на главной площади объединило жителей и гостей города впервые. Другие уникальные события 6 июля проходят на набережной Цесаревича. В отдельном материале подробно рассказываем, как Владивосток празднует 164-й день рождения.