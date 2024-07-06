Шоу экстремалов в самом сердце города: главная площадь Владивостока стала полем для трюков

Мотоспорту посвятили почти целый день, за исключением перерыва с 14:40 до 16:00. Как ранее уточняла Юлия Вельбик, начальник управления физкультуры и спорта, среди дисциплин мотокросс, мотофристайл, стантрайдинг. Администрация совместно с представителями спортивной сферы продумала несколько этапов шоу. Кстати, здесь разыграют билеты на чемпионат России по спидвею, борьба за лидерство в рамках которого пройдет 11 июля во Владивостоке (стадион «Авангард»). Еще больше кадров в нашем Telegram-канале.