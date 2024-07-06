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В двух районах Новосибирска ограничат движение автотранспорта

Проезд закроют в Кировском и Центральном округах.

Источник: Аргументы и факты

О грядущих ограничениях на дорогах Новосибирска сообщили в пресс-службе мэрии города. Проезд закроют в Кировском и Центральном округе на время ремонта теплотрасс.

По 15 июля на 10 метров сузят проезжую часть у домов по улице Немировича-Данченко, 40 и 52.

С 5 по 19 июля закроют дорогу в районе дома по улице Бурденко, 23.

С 5 по 19 июля сделают на 2 метра меньше проезжую часть у дома по улице Октябрьской, 3 и у дома по адресу Серебренниковской, 23.

Водителей просят быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам.