В двух районах Новосибирска ограничат движение автотранспорта

О грядущих ограничениях на дорогах Новосибирска сообщили в пресс-службе мэрии города. Проезд закроют в Кировском и Центральном округе на время ремонта теплотрасс.
По 15 июля на 10 метров сузят проезжую часть у домов по улице Немировича-Данченко, 40 и 52.
С 5 по 19 июля закроют дорогу в районе дома по улице Бурденко, 23.
С 5 по 19 июля сделают на 2 метра меньше проезжую часть у дома по улице Октябрьской, 3 и у дома по адресу Серебренниковской, 23.
Водителей просят быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам.