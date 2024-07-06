Строительство социальных объектов ускорят в поселке Усть-Ордынский

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил ускорить темпы строительства социальных объектов в поселке Усть-Ордынский. Это детская поликлиника на 150 мест, общежития для студентов медицинского колледжа им. М. Ш. Шобогорова, а также Дом спорта.