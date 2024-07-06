Строительство социальных объектов ускорят в поселке Усть-Ордынский

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил ускорить темпы строительства социальных объектов в поселке Усть-Ордынский. Это детская поликлиника на 150 мест, общежития для студентов медицинского колледжа им. М. Ш. Шобогорова, а также Дом спорта.
Здание медучреждения планируется сдать к концу 2025 года. Готовность Дома спорта составляет 87%. Работы по строительству общежития хотят завершить в этом году.
Ежедневный контроль за работой строителей будет осуществлять руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
Напомним, в Усть-Куте продолжают возводить котельную, которая будет работать на биотопливе.