Депутат Гаврилов рассказал, как официально увеличить участок земли

"Лучше бы, конечно, не тянуть с оформлением, чтобы потом не было штрафов и обязанности сносить постройки. Данная процедура доступна физическим, юридическим лицам, а также доступна для ИП. Она подразумевает образование нового земельного участка, право собственности на который возникает в соответствии с соглашением о перераспределении. Расширению подлежит участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Прирезаемая территория должна быть в одной территориальной зоне по правилам землепользования и застройки и одной функциональной зоне в Генплане", - уточняет депутат.