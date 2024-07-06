Депутат Гаврилов рассказал, как официально увеличить участок земли

Зачастую люди используют землю, не являющуюся их собственностью. При этом не против прирезать себе этот участок, который граничит с их основным. Возможно ли такое?
"Лучше бы, конечно, не тянуть с оформлением, чтобы потом не было штрафов и обязанности сносить постройки. Данная процедура доступна физическим, юридическим лицам, а также доступна для ИП. Она подразумевает образование нового земельного участка, право собственности на который возникает в соответствии с соглашением о перераспределении. Расширению подлежит участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Прирезаемая территория должна быть в одной территориальной зоне по правилам землепользования и застройки и одной функциональной зоне в Генплане", - уточняет депутат.
Присоединяемый участок должен быть в государственной или муниципальной собственности.
Прирезаемая территория не должна быть ограничена в обороте, площадь образуемого участка не превышает предельные максимальные размеры, установленные правилами землепользования и застройки. Важно, чтобы на момент такой прирезки участок не принадлежал третьим лицам и на нем не были расположены объекты недвижимости в государственной или муниципальной собственности, собственности других граждан или юрлиц.
Чтобы осуществить прирезку необходимо обратиться к кадастровому инженеру и заказать схему расположения; после утверждения схемы поставить новый земельный участок на кадастровый учет в ЕГРН; после того, как появится новый участок (и, соответственно, его кадастровая стоимость), нужно обратиться за заключением соглашения на региональном портале государственных и муниципальных услуг или в МФЦ.
"При этом, если "захвачено" более 5% от общей площади основного участка, то вам нужно будет оплатить покупку прирезаемой территории - это может быть 50% кадастровой стоимости, может быть и меньше, как установлено в регионе. Далее следует процедура регистрации прав на новый земельный участок в Росреестре, для этого местная администрация самостоятельно сдаёт документы в Росреестр, а заявитель получает выписку с правами в личном кабинете на региональном портале государственных и муниципальных услуг", - добавляет парламентарий.