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В Новосибирске Госавтоинспекция совместно с другими силовыми структурами провела масштабный рейд

Несколько транспортных средств, которые нарушили правила, были эвакуированы на штрафстоянки.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске прошла масштабная акция по контролю за соблюдением правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции, прокуратуры, ФССП и ФСКН, в том числе с собаками, вышли на рейд, чтобы пресечь нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил Сиб.фм.

Инспекторы массово останавливали водителей автомобилей с тонировкой и без номерных знаков.

Несколько транспортных средств, которые нарушили правила, были эвакуированы на штрафстоянки. Водителей, повторно задержанных за езду без номеров, доставили в районные отделения полиции.

ГИБДД