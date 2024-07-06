В Новосибирске Госавтоинспекция совместно с другими силовыми структурами провела масштабный рейд

В Новосибирске прошла масштабная акция по контролю за соблюдением правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции, прокуратуры, ФССП и ФСКН, в том числе с собаками, вышли на рейд, чтобы пресечь нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил Сиб.фм.



Инспекторы массово останавливали водителей автомобилей с тонировкой и без номерных знаков.



Несколько транспортных средств, которые нарушили правила, были эвакуированы на штрафстоянки. Водителей, повторно задержанных за езду без номеров, доставили в районные отделения полиции.