Кардиолог Ротарь: артериальное давление лучше измерять на правой руке

Также, я считаю, важна доступность информации о ССЗ. Многие не понимают, что с ними происходит, какие существуют риски, если не обращаться к врачу, и для чего им нужны те или иные процедуры, рекомендации врача. Это может быть связано с недостаточным временем на приеме врача, большим количеством медицинской терминологии, а еще — с элементарным стеснением и боязнью задать врачу «лишний» вопрос. Поэтому я часто направляю своих пациентов за дополнительной информацией о ССЗ на информационный портал о сердечно-сосудистых заболеваниях «Если у вас есть сердце».