Лучшие закаты, пикники и уютная прогулка: 5 мест Самары для свидания вечером и ночью

Лето — время романтических ночных свиданий. Тем более, когда днем стоит жара до +36. Рассказываем, куда сходить на свидание в Самаре вечером и ночью летом 2024 года.
Романтик на смотровой площадке
Одно из самых романтичных мест для свиданий в Самаре — вертолетная площадка в Красноглининском районе. Жигулевские горы, красивый закат, свежий воздух.
Добраться до смотровой площадки можно на общественном транспорте, например, на 50 автобусе. Из Октябрьского района можно добраться за 50 минут, доехав до остановки «Поселок Управленческий».
Советуем надеть удобную обувь, от остановки нужно будет немного прогуляться. А чтобы ваше свидание стало незабываемым — можете заранее подготовить фрукты и сэндвичи.
Если хочется повеселиться
Если спокойные посидели не для вас, то можно заглянуть в самарские бары. Волжане знают толк в веселье: летники местных баров переполнены веселым людом (особенно в выходные дни).
В Самаре есть заведения на любой вкус.
Свидание на маленьких улочках Самары
Жара спадает примерно к восьми вечера. Самое время идти в центр города. Закатное солнце на Ленинградской, играет музыка… Романтика!
Идем по следующему маршруту: от «СамАрта» по Арцыбушевской до переулка Тургенева. Там красивые старенькие здания.
Дальше на Ленинскую и по ней до Ленинградской, а следом — прямо к набережной. Не забудьте заглянуть в какую-нибудь уютную кофейню.
Кино под открытым небом
Еще один отличный вариант — кинотеатр под открытым небом. В Самаре мест, где можно посмотреть фильмы на свежем воздухе.
Советуем кинотеатр на самарской набережной и в Загородном парке. Позаботьтесь заранее и возьмите с собой вкусные напитки и что-нибудь похрустеть.
Романтичный пикник
Лето — самое время, чтобы устроить тот самый красивый пикник, как на фото из интернета. Возьмите плед, побольше вкусных закусок. Лучшие места для свидания — Струковский сад и Загородный парк.
И не забудьте спрей от комаров, а то пикник будет не только у вас.