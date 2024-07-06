В университете Нью-Йорка выяснили, что большинство мужчин готовы к сексу без поцелуев

«Конечно, все индивидуально, но, если брать среднюю температуру по больнице, то для женщин поцелуй — это больше акт доверия, построения близких отношений, нежели для мужчин. Также женщины в большей степени, чем мужчины, направлены на построение отношений. Это тоже может объяснять, почему они придают поцелуям большую значимость. В целом, с точки зрения гендерной психологии, более феминные люди (а чаще всего это женщины) бывают более мягкими, чувствительными, более тревожными и в целом более заинтересованными в любви, семье. Для такого человека будет важнее, чем для менее чувствительного, как к нему относится другой, какой уровень привязанности есть, действительно ли в отношениях все в порядке и т. д. Этим и могут объясняться результаты исследования, которые говорят о том, что для женщин поцелуи более важны, чем для мужчин», — заключила Кочетова.