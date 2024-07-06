В университете Нью-Йорка выяснили, что большинство мужчин готовы к сексу без поцелуев

Романтические отношения невозможно представить без поцелуев. При этом мужчины и женщины по-разному к ним относятся. Ученые из Нью-Йоркского университета утверждают, что для прекрасного пола поцелуи важнее. С помощью прикосновений губ женщины оценивают партнеров и отношения с ними. Во Всемирный день поцелуев «Газета.Ru» узнала у психолога, что такая ласка на самом деле говорит о связи между людьми.
Поцелуй как способ собрать информацию.
Для женщин характерно придавать большее значение поцелуям, уверяют исследователи из Нью-Йоркского университета. Они установили, что с помощью прикосновения губ представительницы прекрасного пола оценивают партнера и свои отношения с ним. Мужчины же, напротив, придают меньшее значение поцелуям, особенно если речь идет о краткосрочных отношениях. ~В отличие от женщин, большинство из них (более 50%) готовы заниматься сексом с кем-то без такой ласки, прекрасному же полу важно поцеловать человека перед близостью~. Причем если женщине не понравится результат, то и секса с человеком она планировать не будет.
Так, женщины оценивают дыхание человека, вкус его губ, а также состояние зубов при принятии решения о поцелуе или его продолжении. Важно, чтобы не возникало неприятных ощущений. Дело в том, что ~поцелуи могут предоставить информацию о здоровье человека и его гормональном статусе~, поскольку сальные железы расположены на лице с высокой плотностью и регулируются половыми гормонами. Вкус и запах изо рта человека тоже могут указывать на проблемы со здоровьем или их отсутствие, что имеет значение с точки зрения размножения.
По словам кандидата психологических наук, клинического психолога, доцента кафедры «Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлии Кочетовой, в момент поцелуя происходит чрезвычайно богатый и сложный обмен постуральными, тактильными и химическими сигналами. Например, первый поцелуй между партнерами может оказать сильное влияние на последующие отношения. ~Некоторые исследователи считают, что поцелуи могут активировать эволюционировавшие механизмы, препятствующие размножению генетически несовместимых особей.~
«Об этом факте говорила еще антрополог Хелен Фишер, преподаватель Ратгерского университета в Нью-Джерси. Идея заключалась в том, что поцелуй — это способ собрать информацию о партнере. Реакция на поцелуй отдаляет от потенциального партнера или сближает с ним. Когда мы целуемся, чувствуем вкус и аромат другого человека, видим его, и, наконец, собираем огромное количество информации. В представленном исследовании 59% мужчин и 66% женщин отмечали, что после первого поцелуя у них может внезапно пропасть интерес к партнеру. Таким образом, во время поцелуя на биологическом и психологическом уровнях выясняется дальнейшее развитие отношений», — рассказала психолог.
Что говорят поцелуи об отношениях.
Кроме биологического аспекта, поцелуи также важны и для психологической стороны отношений. По словам Кочетовой, значение поцелуев и телесного контакта, достаточно высоко для психического развития человека. В частности для ребенка — благодаря прикосновениям и поцелуям возникает привязанность к матери, которая способствует его дальнейшему развитию и освоению окружающего мира.
«Но такой телесный контакт важен не только для детей, но и для взрослых — прикосновения и поцелуи способствуют снижению стресса, тревоги, апатии и даже способны бороться с бессонницей. И связано это, в первую очередь, со стимуляцией нервных окончаний на кожном покрове. Кроме того, некоторые ученые отмечают, что во время поцелуев вырабатываются эндорфины, окситоцин, что тоже снижает уровень стресса и тревоги, а также может вызывать чувство доверия и привязанности. Все это помогает построить более крепкие отношения. В пользу этой теории говорит и тот факт, что целуются не только люди, но и некоторые виды обезьян», — отметила эксперт.
По данным исследования Нью-Йоркских ученых, и мужчины, и женщины используют поцелуи как механизм установления связи и придают большее значение поцелуям с партнерами в долгосрочных отношениях, чем в краткосрочных. Это объясняется тем, что в этом случае такая ласка создает большую эмоциональную близость.
«Некоторые ученые считают, что поцелуи — это социально приобретенное поведение. Поцелуй выражает чувства к другому человеку и является важным социальным сигналом. В качестве подтверждения своей точки зрения они приводят аргументы о том, что у некоторых народов целоваться не принято или даже считается чем-то отталкивающим. Часто в парах поцелуи могут формировать привязанность, а количество поцелуев прямо пропорционально удовлетворенности отношениями партнеров. Поэтому люди, не заинтересованные в построении длительных отношений, могут избегать поцелуев. Поцелуи также можно рассматривать как средство соблазнения партнера и попытки склонить его к более интимным отношениям, поскольку они провоцируют химические реакции в организме», — объяснила Кочетова.
Все дело в феминности.
Так почему же женщины уделяют поцелуям больше внимания, чем мужчины? По словам психолога, они более чувствительны и больше нуждаются в таком виде близости из-за своей феминности.
«Конечно, все индивидуально, но, если брать среднюю температуру по больнице, то для женщин поцелуй — это больше акт доверия, построения близких отношений, нежели для мужчин. Также женщины в большей степени, чем мужчины, направлены на построение отношений. Это тоже может объяснять, почему они придают поцелуям большую значимость. В целом, с точки зрения гендерной психологии, более феминные люди (а чаще всего это женщины) бывают более мягкими, чувствительными, более тревожными и в целом более заинтересованными в любви, семье. Для такого человека будет важнее, чем для менее чувствительного, как к нему относится другой, какой уровень привязанности есть, действительно ли в отношениях все в порядке и т. д. Этим и могут объясняться результаты исследования, которые говорят о том, что для женщин поцелуи более важны, чем для мужчин», — заключила Кочетова.