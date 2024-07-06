В Красноярске пообещали скоро закончить ремонт на ул. Копылова

В Красноярске подрядчику осталось отремонтировать 2,5 километра на Копыловском мосту в сторону центра. Из-за дождя пришлось приостановить работы.
Подрядчик должен успеть закончить работу на объекте в июле.
На участке от ул. Робеспьера до ул. Академика Киренского уже заменили бортовые камни, уложили асфальтобетонное покрытие. Привели в норму тротуары.
Затем на мосту восстановят дорожные знаки и нанесут разметку.
На ул. Киренского меняют бортовой камень. Установить предстоит более 3,5 тысяч бордюр. Так как эта работа проводится вручную, это длительный этап ремонтных работ.
После снятия старого дорожного покрытия уложат новое. За ходом работ в своих районах красноярцы могут с помощью дорожной карты.
В конце июня мэр Красноярска Владислав Логинов прокомментировал скандал со сговором подрядчиков по ремонту дорог.