Как добровольцы помогают полицейским в Карагандинской области

Только за 2024 год с их помощью раскрыто более 110 уголовных преступлений и свыше 1200 административных правонарушений. Виновные лица понесли наказание, получили предупреждения или штрафы. Добровольные помощники участвуют не только при организации сходов с населением и рейдах, зачастую они вызволяют застрявшие автомобили на заснеженных трассах, блокируют сомнительные объявления в соцсетях, удаляют граффити с рекламой синтетических наркотиков, следят за сохранением общественного порядка во время массовых мероприятий. С героями нашего времени, которые жертвуют своим досугом ради общественной безопасности, побеседовала журналист портала Zakon.kz.
Почему акимат, почему не мы?
Руководитель Карагандинского областного Альянса молодежи по обеспечению безопасности Алексей Васильков начал волонтерство с 16 лет. Сейчас ему 21, за его плечами большой опыт в профилактике правонарушений.
«Я с 16 лет помогаю полиции, правда, тогда начинал еще неофициально. Первое время разбирал номенклатурные дела, делал описи, занимался рутинной работой. После 18-летия зарегистрировался общественным помощником полиции, получил служебное удостоверение, жетон и уже выходил в пеший наряд с сотрудниками и участковыми, работал и с оперативниками, следователями. Помню, я одним из первых сделал подворовый обход целого района, записывал, кто живет в домах по прописке, затем мы создали специальный журнал. Эти сведения в дальнейшем облегчили работу участковых. Участвовал в охране общественного порядка во время футбола, хоккея, следил за тем, чтобы никто не пил, не курил, не дрался».
Обучаясь в университете, Алексей создал свой альянс, чтобы более точечно работать на закон и порядок. Совместно с киберполом и единомышленниками только за один квартал блокировал по пять тысяч сомнительных объявлений и ссылок в интернете.
«Мы повысили уровень института общественных помощников, привлекая в него все больше молодежи. Раньше не все знали о такой возможности, сейчас у каждого участкового по 2−3 помощника. Помогаем проводить автопробеги, акции. Я на уровне правительства поднимал вопрос о запрете вейпов, сейчас их приравняли к сигаретам и за курение в общественном месте ввели штрафы. Несколько лет назад мы помогли определить местонахождение заложника, после чего сотрудники УБОП их задержали. Мы выявляем запрещенный контент в DarkNet, продолжаем разрабатывать новые механизмы взаимодействия с обществом, чтобы была нулевая терпимость к правонарушениям».
Алексей признается, что часто слышит критику в адрес как акимата, так и правоохранительных органов от обычных граждан. Самый частый вопрос в обществе: «Куда смотрит акимат и полиция?». На такие вопросы у него всегда готов ответ.
«Почему акимат, почему не мы? Кто-то кинул мусор на землю, всем безразлично, а потом жалуемся, что грязно. Почему бы не зафиксировать правонарушение и не скинуть информацию в полицию? У нас должна быть нетерпимость даже к мелким правонарушениям. Когда каждый будет это делать, жизнь станет лучше. Мы, конечно, против штрафов, но ведь и люди должны понимать, что гадить там, где живешь, недопустимо. Наша задача в первую очередь, конечно же, профилактика. Бороться с преступниками должна полиция, а мы — доносить до граждан вред наркотиков, алкоголя, курения вейпов. В прошлом году мы провели абсолютно бесплатно около 700 юридических консультаций, четверым молодым людям помогли избежать уголовной ответственности, выступая общественными защитниками, чтобы не губить их жизни», — отметил спикер.
Также Алексей с единомышленниками снимает ролики по профилактике правонарушений, о работе сотрудников полиции для повышения их имиджа. От имени своего альянса он даже учредил для них специальные медали.
«Нам необходимо повышать имидж казахстанских полицейских. Кто бы что ни говорил, в первую очередь, случись что, все бегут к ним. Среди них много достойных. В прошлом году мы наградили нашими общественными медалями за заслуги в обеспечении общественного порядка 100 человек, в том числе и полицейских. Конечно, эти медали никаких привилегий не дают, но это стимул для полицейских. Признание общества для них — самая лучшая награда».
Джиперы Караганды: нужно быть добрее друг к другу
Бывший инженер-металлург, возглавлявший в свое время ряд предприятий Карагандинской области, Виталий Бош — еще один активный общественный помощник полиции. Он вместе с командой джиперов Караганды зимой помогает вытаскивать из снежных заносов застрявшие машины, расчищать трассы от заторов. Начинал Виталий также с волонтерства 15 лет назад. Имея небольшую зарплату, он помогал воспитанникам детских домов, является наставником для сирот.
«Несколько лет назад мы создали группу джиперов, где сначала было около 40 автолюбителей, сейчас нас порядка 100 человек. Мы стали сотрудничать с полицией и ЧС, участвовать в поисковых мероприятиях и вызволении машин с заметенных трасс. В 2023 году мы разгружали заторы, вытягивали как легковые машины, так и фуры. Всего за зиму вытащили около 200 легковушек и более 20 фур. За эту работу мы получили несколько благодарственных писем и в этом году часы с символикой МВД. Это, конечно же, стимулирует. Мы работаем не ради наград, но когда нас отмечают, то это очень приятно», — говорит Виталий Бош.
Он также призывает граждан и госслужащих быть добрее друг к другу. Его девиз: «Нужно помогать людям бескорыстно». Такого отношения он хочет добиться и от полиции по отношению к простым гражданам. Чтобы во главе угла стояли не показатели, а общечеловеческие ценности.
Новая модель работы казахстанской полиции на примере Караганды
О том, что полицейским давно пора менять подход в работе с населением, говорит и начальник Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Каирбек Шакенов. Под его началом служат около 1 900 человек. Это инспекторы по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия, участковые, природоохранная полиция и подразделения патрульной службы. Полковник Шакенов лично инструктирует каждого подчиненного и объясняет, что первым делом при обращении к гражданам на улице они должны интересоваться, чем могут помочь.
«На сегодняшний день сотрудники полиции обеспечены видеожетонами и планшетами, которые позволяют на месте фиксировать нарушения или противоправные действия граждан. Это также дисциплинирует самих сотрудников, цифровизация позволяет исключить коррупционные риски. Но вместе с тем мы учим полицейских вести правильно диалог с населением. От вопроса, чем он может помочь, зависит дальнейшее взаимодействие. Это действительно рабочий метод. Если лет 5 назад на сотрудников в год поступало около 500−600 жалоб, то сейчас их количество снизилось в три раза. По каждому факту мы проводим служебное расследование, если вина сотрудника доказана, его привлекают к дисциплинарной ответственности, потом это на сборах доводится до остальных подразделений».
Для повышения квалификации сотрудники полиции на постоянной основе проходят специальные курсы на базе Академий МВД РК. Еженедельно с личным составом проводят занятия, где объясняют новые нормы законов. Не обходится и без «разбора полетов».
«Я работаю в полиции 23 года. Начинал с простого инспектора, поэтому знаю всю кухню нашей службы изнутри. Понимаю, насколько важно доверие граждан для сотрудников полиции. Для того, чтобы люди максимально оказывали содействие полицейским, необходимо самим быть корректными и вовремя реагировать на их жалобы», — подытожил полковник полиции.
Ежегодно в Карагандинской области улучшается материально-техническое оснащение регионального департамента полиции. Совсем недавно автопарк местной полицейской службы пополнили более 200 новых машин, которые приобретены за счет средств областного бюджета. Также ежегодно обновляются видеожетоны и регистраторы, а также планшеты. Для обеспечения безопасности граждан и их имущества в регионе работают около 70 тысяч камер видеонаблюдения.