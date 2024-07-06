Как добровольцы помогают полицейским в Карагандинской области

«Почему акимат, почему не мы? Кто-то кинул мусор на землю, всем безразлично, а потом жалуемся, что грязно. Почему бы не зафиксировать правонарушение и не скинуть информацию в полицию? У нас должна быть нетерпимость даже к мелким правонарушениям. Когда каждый будет это делать, жизнь станет лучше. Мы, конечно, против штрафов, но ведь и люди должны понимать, что гадить там, где живешь, недопустимо. Наша задача в первую очередь, конечно же, профилактика. Бороться с преступниками должна полиция, а мы — доносить до граждан вред наркотиков, алкоголя, курения вейпов. В прошлом году мы провели абсолютно бесплатно около 700 юридических консультаций, четверым молодым людям помогли избежать уголовной ответственности, выступая общественными защитниками, чтобы не губить их жизни», — отметил спикер.