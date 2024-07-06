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В центре столицы на шесть часов отключили свет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 6 июля, специалисты столичного РЭС проведут ремонтные работы. В связи с этим в центре Ташкента не будет света, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным службы, электричество отключили в махалле «Бобур» в Яккасарайском районе, его не будет до 16:00.

Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.

ЖКХ