В центре столицы на шесть часов отключили свет

По данным службы, электричество отключили в махалле «Бобур» в Яккасарайском районе, его не будет до 16:00.
Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 6 июля, специалисты столичного РЭС проведут ремонтные работы. В связи с этим в центре Ташкента не будет света, передает корреспондент Podrobno.uz.
По данным службы, электричество отключили в махалле «Бобур» в Яккасарайском районе, его не будет до 16:00.
Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.