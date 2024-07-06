Красноярская урбанистка рассказала, почему в городе запрещено купаться

«Ах, да, еще чтобы открыть пляж нужно подать заявку, заказать экспертизу и получить разрешение Роспотребнадзора — и повторять это нужно несколько раз за сезон. Ну и само место должно соответствовать большому набору физических параметров: размеры пляжа, глубина, отсутствие течений и прочее. Еще должна быть детская глубина и глубина для взрослых, которые не умеют плавать», — написала Мария Быстрова.