Красноярская урбанистка рассказала, почему в городе запрещено купаться

Красноярская урбанистка Мария Быстрова объяснила, почему в городе запрещено купаться и назвала отсутствие разрешенных пляжей общероссийской проблемой.
"Везде, где бываю по работе, люди отмечают острый дефицит или полное отсутствие разрешенных мест для купания. На фоне многочисленных запретительных табличек, рейдов чиновников и полиции с выдергиванием людей из воды и выписыванием штрафов, а также большого внимания СМИ к случаям утопления, людей очень раздражает неспособность местных властей создать условия для спокойного и безопасного отдыха на воде, — рассказала красноярская урбанистка.
По словам Марии Быстровой, проблема появилась из-за попытки власти создать комфортные и безопасные условия для купания. Отсюда ужесточение требований к организации пляжей. Теперь, чтобы получить разрешение на купание, нужно не только пройти проверку воды и песка на соответствие санитарным нормам, но и организовать пляжную инфраструктуру, периодическую очистку дня водолазами, постоянную работу спасателей. Кроме того, нужно чистить песок, убирать туалеты и вывозить мусор.
«Ах, да, еще чтобы открыть пляж нужно подать заявку, заказать экспертизу и получить разрешение Роспотребнадзора — и повторять это нужно несколько раз за сезон. Ну и само место должно соответствовать большому набору физических параметров: размеры пляжа, глубина, отсутствие течений и прочее. Еще должна быть детская глубина и глубина для взрослых, которые не умеют плавать», — написала Мария Быстрова.
«Администрации множества городов не имеют отдельной структуры и финансирования на содержание и управление даже просто общественными пространствами, а здесь супер общественное пространство с постоянным риском для жизни посетителей. Понятно, что проще не причинять себе такую головную боль (тем более денег на нее толком нет) и просто поставить таблички “купание запрещено”», — прокомментировала Мария Быстрова.
К тому же, создание пляжей невыгодно и бизнесу. Из-за короткого летнего сезона заработать на общественном пляже не получится. Для предпринимателей проще сделать бассейн. Однако отметим, что недавно красноярский бизнесмен вызвался благоустроить пляж на Острове Отдыха. Правда, разрешат ли там купаться, до сих пор непонятно.
Еще один «повод для злости», по словам урбанистки, это цена за вход в уличный бассейн, достигающая в среднем 1000 рублей. Всей семьей по таким расценкам не накупаешься.
«Итого мы имеем сложный противоречивый клубок причин и последствий, в котором желая развития инфраструктуры и повышения безопасности получаем отсутствие инфраструктуры, перекладывание ответственности за безопасность и массовое пренебрежение к закону в форме таблички “купаться запрещено”», — рассказала Мария Быстрова.
По мнению урбанистки, ситуацию может исправить пересмотр требований к пляжам, либо финансирование городов или бизнеса на обустройство зон для купания.