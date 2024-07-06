ЕГЭ в Приангарье пересдавали более двух тысяч выпускников

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
4 июля прошла пересдача письменной части иностранных языков, информатики, русского языка, обществознания, химии и физики. 5 июля желающие сдавали биологию, географию, математику базового и профильного уровней, иностранные языки (устную часть), историю и литературу.
Больше всего выпускников пересдавали обществознание (523 человека" и информатику (386 человек). А на пересдачу экзамена по географии пришло только двое. Итоги будут известны 15 и 17 июля. Пересдача аннулирует предыдущие результаты, даже если они были лучше новых.