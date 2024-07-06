ЕГЭ в Приангарье пересдавали более двух тысяч выпускников

Больше всего выпускников пересдавали обществознание (523 человека" и информатику (386 человек). А на пересдачу экзамена по географии пришло только двое. Итоги будут известны 15 и 17 июля. Пересдача аннулирует предыдущие результаты, даже если они были лучше новых.