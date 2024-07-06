Омбудсмен Иркутской области рассказала, кто имеет право на двойную пенсию

Двойная пенсия во многих случаях полагается военным или членам их семей. Так, в большинстве случаев, уволившись в запас и получая военную пенсию, офицеры и контрактники продолжают работать на гражданских должностях. В этом случае они могут получить и вторую пенсию — страховую, по старости. Это правило касается также космонавтов и лётчиков-испытателей. Важно, как отмечается, что вторая пенсия начисляется в этих случаях без фиксированной выплаты к ней.