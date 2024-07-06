Омбудсмен Иркутской области рассказала, кто имеет право на двойную пенсию

Немногие знают, что среди пожилых людей есть те, кто может преьендовать на двойную пенсию. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова перечислила все категории тех, кто имеет на это право.
Двойная пенсия во многих случаях полагается военным или членам их семей. Так, в большинстве случаев, уволившись в запас и получая военную пенсию, офицеры и контрактники продолжают работать на гражданских должностях. В этом случае они могут получить и вторую пенсию — страховую, по старости. Это правило касается также космонавтов и лётчиков-испытателей. Важно, как отмечается, что вторая пенсия начисляется в этих случаях без фиксированной выплаты к ней.
Кроме того, такая выплата положена родителям военнослужащих, погибших во время службы или умерших от военной травмы после увольнения. На двойную пенсию также могут претендовать нетрудоспособные члены семей тех, кто заболел вследствие радиационного воздействия катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Также в эту категорию попадают и федеральные госслужащие. Они тоже получают двойную пенсию — за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней.
Что касается всех остальных, то тут всё проще. Двойную пенсию (по старости и корпоративную) также могут получать те, чей работодатель делал дополнительные взносы в НПФ. Это касается тех, кто работает в крупных компаниях.