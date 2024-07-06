Нанайский район освобождается от воды в Хабаровском крае

Ситуация в Бикинском, Комсомольском и имени Лазо районах остается практически без изменений. В селе Мухен подтоплено 46 приусадебных и шесть земельных участков, в селе Лончаково — 12 земельных участков и два участка дорог, в селе Гайтер — один участок дороги.