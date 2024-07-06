Нанайский район освобождается от воды в Хабаровском крае

Паводок на реке Уссури проходит в Вяземском районе, обстановка на реке Чуин стабилизируется и наблюдается стабильный спад. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Нанайском районе вода сошла со всех приусадебных участков в селе Уни, а в селе Арсеньево количество подтопленных приусадебных участков сократилось на четыре, сейчас их 56.
«В Вяземском районе обстановка относительно стабильная, под воздействием паводка находится дачный дом, 29 приусадебных и 35 земельных участков, восемь участков дорог в селах Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское, Виноградовка», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ситуация в Бикинском, Комсомольском и имени Лазо районах остается практически без изменений. В селе Мухен подтоплено 46 приусадебных и шесть земельных участков, в селе Лончаково — 12 земельных участков и два участка дорог, в селе Гайтер — один участок дороги.