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Нанайский район освобождается от воды в Хабаровском крае

Обстановка стабилизируется на реке Чуин.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 85% 753 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

Паводок на реке Уссури проходит в Вяземском районе, обстановка на реке Чуин стабилизируется и наблюдается стабильный спад. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Нанайском районе вода сошла со всех приусадебных участков в селе Уни, а в селе Арсеньево количество подтопленных приусадебных участков сократилось на четыре, сейчас их 56.

«В Вяземском районе обстановка относительно стабильная, под воздействием паводка находится дачный дом, 29 приусадебных и 35 земельных участков, восемь участков дорог в селах Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское, Виноградовка», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ситуация в Бикинском, Комсомольском и имени Лазо районах остается практически без изменений. В селе Мухен подтоплено 46 приусадебных и шесть земельных участков, в селе Лончаково — 12 земельных участков и два участка дорог, в селе Гайтер — один участок дороги.