Не заплывайте за буйки. Минюст напомнил узбекистанцам, как вести себя при отдыхе на воде

Кроме того, действует ряд ограничений для отдыхающих на воде. В частности,
- нельзя купаться, нырять и прыгать в воду в местах, отмеченных буйками, заплывать за ограничительные буйки также запрещено;
- запрещено плавать вблизи моторных, парусных, гребных судов и других малых судов;
- нельзя использовать технические и предупредительные знаки и ограждения не по назначению;
- запрещены прыжки в воду с не приспособленных сооружений, а также в местах, где глубина и состояние дна неизвестны. Организация игр, связанных с нырянием, также не допускается;
- употребление алкогольной продукции и купание в нетрезвом виде — под строжайшим запретом;
- нельзя купаться в общественных местах отдыха с использованием автомобильных камер, досок и другого снаряжения;
- нельзя у водоемов оставлять несовершеннолетних без присмотра родителей;
- нельзя использовать моторные, парусные, гребные лодки и водные мотоциклы на акваториях пляжей;
- нельзя купать в водоемах и выгуливать на пляжах собак и других животных;
- запрещается загрязнять водоемы и оставлять мусор на берегу, оставлять стеклянные и другие опасные предметы или закапывать их на пляже;
- запрещается разводить на пляжах огонь для приготовления пищи;
- нельзя использовать звуковые устройства громкостью более 90 децибел;
- под запретом также иные действия, противоречащие закону.