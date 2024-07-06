Не заплывайте за буйки. Минюст напомнил узбекистанцам, как вести себя при отдыхе на воде

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Минюсте напомнили узбекистанцам, что купаться в водоемах, на берегах которых установлены знаки «Опасно!», «Купание запрещено!», «Нырять запрещается!», нельзя. Этими знаками отмечаются потенциально опасные места с частыми несчастными случаями на время пляжного сезона, который длится в Узбекистане с 1 мая по 15 сентября, сообщает корреспондент Podrobno.uz.