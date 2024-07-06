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Не заплывайте за буйки. Минюст напомнил узбекистанцам, как вести себя при отдыхе на воде

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Минюсте напомнили узбекистанцам, что купаться в водоемах, на берегах которых установлены знаки «Опасно!», «Купание запрещено!», «Нырять запрещается!», нельзя. Этими знаками отмечаются потенциально опасные места с частыми несчастными случаями на время пляжного сезона, который длится в Узбекистане с 1 мая по 15 сентября, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Кроме того, действует ряд ограничений для отдыхающих на воде. В частности,

  • нельзя купаться, нырять и прыгать в воду в местах, отмеченных буйками, заплывать за ограничительные буйки также запрещено;
  • запрещено плавать вблизи моторных, парусных, гребных судов и других малых судов;
  • нельзя использовать технические и предупредительные знаки и ограждения не по назначению;
  • запрещены прыжки в воду с не приспособленных сооружений, а также в местах, где глубина и состояние дна неизвестны. Организация игр, связанных с нырянием, также не допускается;
  • употребление алкогольной продукции и купание в нетрезвом виде — под строжайшим запретом;
  • нельзя купаться в общественных местах отдыха с использованием автомобильных камер, досок и другого снаряжения;
  • нельзя у водоемов оставлять несовершеннолетних без присмотра родителей;
  • нельзя использовать моторные, парусные, гребные лодки и водные мотоциклы на акваториях пляжей;
  • нельзя купать в водоемах и выгуливать на пляжах собак и других животных;
  • запрещается загрязнять водоемы и оставлять мусор на берегу, оставлять стеклянные и другие опасные предметы или закапывать их на пляже;
  • запрещается разводить на пляжах огонь для приготовления пищи;
  • нельзя использовать звуковые устройства громкостью более 90 децибел;
  • под запретом также иные действия, противоречащие закону.