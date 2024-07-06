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Тепло возвращается: до +30°С ожидается в Беларуси в субботу

Жаркая погода снова возвращается в страну после нескольких прохладных дней и проливных дождей.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 85% 753 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Максимальная температура воздуха в Беларуси в субботу достигнет +30°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, 6 июля ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер — юго-западного направления, местами порывистый.

Днем температура воздуха достигнет +23…+28°С, на юго-западе местами — до +30°С.

Прогноз погоды по регионам

В Гродно днем термометры покажут +26..+28°С. На несколько градусов жарче будет в Бресте — от +28 до +30°C. В Гомеле и Могилеве ожидается до +24..+26°С.

В Минске и Витебске воздух прогреется до +23..+25°C. Синоптики прогнозируют вероятность осадков до 5−10%.