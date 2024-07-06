За что застройщикам Фонтанки пришлось платить квадратные деньги

Землю предполагалась выделять всем тем, кто челом бьет, однако приоритет отдавался "вышним чинам". И только после них на землю могли претендовать нижние чины. Кроме того, в указе Сената было подчеркнуто, что участки следует выдавать только тем, у кого еще нет загородного дома, а тем, у кого они есть, землю не давать.