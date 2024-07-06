За что застройщикам Фонтанки пришлось платить квадратные деньги

Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс представила оцифрованный исторический документ: "Высочайшую резолюцию на доклад Полицеймейстерской Канцелярии "О взимании поземельных денег с мест, розданных по реке Фонтанке, хотя бы места сии и не застроены были".
Резолюция была наложена в 1733 году, в период правления царицы Анны Иоанновны. Документ является частью коллекции "Полное собрание законов Российской Империи", хранится в томе IX, содержащем материалы за 1733-1736 годы.
Из доклада Полицеймейстерской канцелярии следовало, что в январе 1721 года был издан указ, разрешавший отводить места под загородные дворы на Московской стороне вверх по берегу Невы реки.
Места предписывалось "давать от редута, величиною сколько по образцовым печатным листам застроить может, тем, кто на Васильевском острову будут строиться".
Спустя четыре года, в декабре 1725 года, Сенат издал указ о возведении и содержании в Санкт-Петербурге фонарей. В связи с этим вводился сбор с жителей "с числа квадратных сажен, которые со обывательских дворов и берутся".
Еще один указ предписывал тем, кто получил участки по берегам "Фонтанной речки", построить загородные дома в течение четырех лет. При этом было решено не брать с них "посаженных денег", но эта мера касалась только добросовестных застройщиков. "А кто не построит на тот срок, то имать и посаженные деньги", - говорилось в указе тех лет.
Кроме того, было решено изымать участки у тех, "кто строить не похочет", и отдавать их другим челобитчикам, а "за строение платить деньги тем, кои прежде того указа построились".
Землю предполагалась выделять всем тем, кто челом бьет, однако приоритет отдавался "вышним чинам". И только после них на землю могли претендовать нижние чины. Кроме того, в указе Сената было подчеркнуто, что участки следует выдавать только тем, у кого еще нет загородного дома, а тем, у кого они есть, землю не давать.
Полиция сообщала также в своем докладе, что "помянутые места разных чинов людям розданы; а при той роздаче обязованы письменно, чтоб на тех местах строение и огороды построили в указанный термин".
Однако многие из тех, кто получил участки, дома так и не построили. Они не разбили огороды и даже не поставили заборов, хотя такие действия могли бы им зачесть как начало строительства.
Иными словами, указ многими не исполнялся. Другие шли на хитрость и возводили времянки, выдавая их за дома, но такие строения быстро ветшали и разрушались, что не укрылось от глаз полиции.
В ноябре 1732 года Сенат принял решительные меры к нерадивым застройщикам и выпустил новый указ, которым было "велено доимку на всех взыскать". Приказывалось провести своего рода ревизию и с тех, кто построил дом или еще строил его, денег не брать.
"А с тех, кто не строился, квадратные деньги брать ли, и впредь с ними, как в постройке, так и в брани квадратных денег, Ваше Императорское Величество что соизволите указать", - интересовалась Полицеймейстерская канцелярия. Резолюция на доклад четко ответила на этот вопрос: "Квадратные деньги брать и во всем поступать по указу".
К слову, после смерти Петра I при императрице Екатерине I в России начали чеканить квадратные деньги из меди. До наших дней дошло всего около десятка таких экземпляров, поэтому они считаются большой нумизматической редкостью.
Например, стоимость квадратной копейки, отчеканенной в 1726 году, в наши дни доходит до 2 миллионов рублей. Медные деньги начали выпускать из-за экономических трудностей. Медь была дешевым металлом, и ее явно не жалели. Так, вес квадратной копейки составлял 16,38 грамма, а рублевая медная монета весила 1,63 килограмма.