Гроза и жара надвигаются на Омск

По данным Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня в Омске будет сохраняться жаркая летняя погода.
В воскресенье, понедельник и вторник погода в Омске обойдëтся без аномалий. 7 июля в городе ночью +11…+16 градусов, днём — +22…+27. Ветер северо-восточный, возможны кратковременные дожди с грозой. По данным интерактивных карт Яндекса, осадки начнутся уже после обеда.
Угроза грозы закончится в понедельник, 8 июля. Ночью ещё стоит ожидать небольших осадков, а вот днём будет сухо — +23…+28, при северном и северо-западном ветре порывами до 13 метров в секунду. Такая погода сохранится и во вторник, 9 июля: +22…+27 днём, +10…+15 ночью.
Отметим, что влажная и жаркая погода характерна для тропического климата. Впрочем, южнее Омска и осадков, как правило, выпадает больше, и температура обычно выше.