Гроза и жара надвигаются на Омск

Угроза грозы закончится в понедельник, 8 июля. Ночью ещё стоит ожидать небольших осадков, а вот днём будет сухо — +23…+28, при северном и северо-западном ветре порывами до 13 метров в секунду. Такая погода сохранится и во вторник, 9 июля: +22…+27 днём, +10…+15 ночью.