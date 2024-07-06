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Осенью апелляцию на штрафы, связанные с нарушением ПДД, можно будет подать через портал госуслуг

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 сентября на Едином портале интерактивных госуслуг запустят услугу по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Апелляция будет рассматриваться десять дней. При этом на время рассмотрения жалобы срок удержания штрафа не приостанавливается.

Если жалобу удовлетворят, дело об административном правонарушении прекращается согласно действующему законодательству в соответствии со статьей 271 Кодекса об административной ответственности Узбекистана (обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении).

Напомним, что теперь новое водительское удостоверение также можно оформить онлайн на Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана.

штрафы