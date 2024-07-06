Как провести выходные в Кишиневе: Ярмарки с местными вкусностями, большой футбол и гладиаторские гонки по грязи

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни, 6 — 7 июля в секторах столицы пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника
В парке «Валя Трандафирилор» и на бульваре Дачия, 26
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202), 6 июля пройдет ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.
На бульваре Штефан чел Маре, 103 (кинотеатр «Патрия»)
В парке «Алунелул» на улице Каля Ешилор, 11/4
В сквере Театра оперы и балета до 14 июля — культурное и спортивное мероприятие «Спортивный город», в сотрудничестве с SRL «Bis-Concert».
Центр
6 июля — культурное мероприятие «Вечер в парке» (Зеленый театр в парке «Валя Морилор»).
Также 6 июля — спортивное мероприятие «Гладиаторские гонки по грязи» (ул. Яловень, 70).
Чеканы
До 18 июля — сельскохозяйственные ярмарки по адресам: бул. Мирча чел Батрын, 2, Мирча чел Батрын, 12 (пересечение с ул. Петру Заднипру), Мирча чел Батрын, 20, Мирча чел Батрын, 24, Мирча чел Батрын, 28, Мирча чел Бэтрын, 32, ул. Мария Дрэган, 30, угол с ул. Чокана, ул. Михая Садовяну, 22, ул. Игоря Виеру, 6/1, ул. Игоря Виеру, 10; ул. Иона Думенюка, 12 А, ул. Петра Заднипру, 2.
Рышкановка
На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 и ул. А. Дога, 35, до 27 июля — Ярмарка-продажа отечественных товаров.
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.