Как провести выходные в Кишиневе: Ярмарки с местными вкусностями, большой футбол и гладиаторские гонки по грязи

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни, 6 — 7 июля в секторах столицы пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.