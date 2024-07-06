Вячеслав Федорищев поручил подготовить предложения по усилению поддержки самарского АПК

"Если объективно видим то, что из-за погодных условий, подтоплений урожай погиб - мы готовы вместе с вами компенсировать из регионального бюджета составляющую. Надо посмотреть по нормативу сколько, - обратился Вячеслав Федорищев к врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаю Абашину. - До регионального режима ЧС еще далеко, но к этому надо готовиться, смотреть на погоду. Готовьте предложения, чтобы не потом впопыхах об этом вспоминали, а уже сейчас планировали мероприятия. Такую поддержку нужно оказать".