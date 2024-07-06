Омский аэропорт назвал самых необязательных авиаперевозчиков

В июне 2024 года стопроцентной пунктуальностью отличилась только одна авиакомпания — «Ираэро», выполняющая международные рейсы из Омска в Баку. На втором месте — «ЮТэйр» (рейсы в Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск). Третье место заняла авиакомпания «Азимут», без задержек вылетели 87,5% ее рейсов в Уфу и Казань.