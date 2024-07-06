Омский аэропорт назвал самых необязательных авиаперевозчиков

Омский аэропорт опубликовал на своем сайте показатели регулярности полетов за прошедший месяц. Регулярность полетов является одним из важнейших показателей качества функционирования авиатранспортных предприятий, это процентное отношение количества выполненных рейсов без задержки к общему количеству выполненных рейсов.
В июне 2024 года стопроцентной пунктуальностью отличилась только одна авиакомпания — «Ираэро», выполняющая международные рейсы из Омска в Баку. На втором месте — «ЮТэйр» (рейсы в Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск). Третье место заняла авиакомпания «Азимут», без задержек вылетели 87,5% ее рейсов в Уфу и Казань.
Аутсайдером оказалась компания «Уральские авиалинии», она смогла обеспечить своевременный вылет лишь 36, 2% своих рейсов. Из Омска самолеты этого авиаперевозчика летают в Москву и Сочи.
Ненамного лучше дела у авиакомпании «Якутия» (рейсы в Сочи и Якутск), на ее счету 37,5 выполненных вовремя рейсов.
Третье место с конца у «Нордстара». Без задержек в Сочи и Норильск вылетела половина рейсов этой авиакомпании.