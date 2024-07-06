В Алматы со 102-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Изгилик Нурмагамбетович Дабаев родился 6 июля 1922 года в Шалкарском районе Актюбинской области.
Боевая биография Изгилика Дабаева началась в апреле 1941 года, когда он был призван Актюбинским райвоенкоматом. С июня 1941 года по 28 апреля 1945 года он служил заместителем командира батальона в составе 101-й стрелковой бригады.
В Великую Отечественную Войну Изгилик Дабаев сражался в составе 4-й танковой армии и принимал участвовал в битве на Орловско-Курской дуге, сражался на Калининском, Брянском, Белорусском и 1-ом Украинском фронтах. Был дважды ранен и контужен.
Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», за освобождение Минска и Смоленска и за участие в битве на Курской дуге.
После войны Изгилик Дабаев занимался журналистикой, стал членом Союза журналистов СССР, возглавлял отдел наград Верховного Совета Казахской ССР. Ему довелось общаться с такими известными политиками, как Леонид Брежнев и Динмухамед Кунаев.
Несмотря на свой возраст, ветеран Великой Отечественной войны остается бодрым и активным. Он воспитал троих сыновей и дочь.