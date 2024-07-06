Ученики ташкентской школы пожаловались на токсичные пары и шум от производственных цехов

В офис детского омбудсмена поступило коллективное заявление от учеников. Дети рассказали, что в школе созданы условия для обучения, но учебный процесс нарушается из-за шума от работающего производства, расположенного рядом со школой. Кроме того, во время сварки в школьные классы проникают токсичные пары, что отрицательно сказывается на здоровье детей.