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Ученики ташкентской школы пожаловались на токсичные пары и шум от производственных цехов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ученики специализированной школы Шайхантахурского района столицы пожаловались на шум и токсичные пары от цехов, находящихся по соседству. Детский омбудсмен контролирует ситуацию, влияющую на здоровье и учебу детей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В офис детского омбудсмена поступило коллективное заявление от учеников. Дети рассказали, что в школе созданы условия для обучения, но учебный процесс нарушается из-за шума от работающего производства, расположенного рядом со школой. Кроме того, во время сварки в школьные классы проникают токсичные пары, что отрицательно сказывается на здоровье детей.

Детский омбудсмен вместе с представителями городской прокуратуры, Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и Минстроя посетила школу и изучила ситуацию. Руководство школы подтвердило, что проблемы, о которых рассказали школьники, действительно мешают учебному процессу.

«Необходимо оценить уровень шума и других негативных факторов, а также расстояние между производственными помещениями и школьными классами в соответствии с установленными нормами. До начала учебного года негативные факторы, влияющие на образование и здоровье детей, будут устранены», — сообщили в офисе уполномоченного по правам ребенка.

После тщательного осмотра школьных классов и внешних объектов сформирована специальная рабочая группа для тщательного расследования ситуации.

экология