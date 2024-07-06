Ученики ташкентской школы пожаловались на токсичные пары и шум от производственных цехов

В офис детского омбудсмена поступило коллективное заявление от учеников. Дети рассказали, что в школе созданы условия для обучения, но учебный процесс нарушается из-за шума от работающего производства, расположенного рядом со школой. Кроме того, во время сварки в школьные классы проникают токсичные пары, что отрицательно сказывается на здоровье детей.
Детский омбудсмен вместе с представителями городской прокуратуры, Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и Минстроя посетила школу и изучила ситуацию. Руководство школы подтвердило, что проблемы, о которых рассказали школьники, действительно мешают учебному процессу.
«Необходимо оценить уровень шума и других негативных факторов, а также расстояние между производственными помещениями и школьными классами в соответствии с установленными нормами. До начала учебного года негативные факторы, влияющие на образование и здоровье детей, будут устранены», — сообщили в офисе уполномоченного по правам ребенка.
После тщательного осмотра школьных классов и внешних объектов сформирована специальная рабочая группа для тщательного расследования ситуации.