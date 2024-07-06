Воронеж накрыла гроза ночью 6 июля: фото и видео

О том, что в столицу Черноземья придет непогода, синоптики предупреждали заранее. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, до 6:00 в Воронежской области действовал желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. Сейчас в регионе действует зеленый уровень. До 6:00 воскресенья, 7 июля, оповещений о погоде не требуется.