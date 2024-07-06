Евгений Наер и Дарья Войт стали победителями Высшей лиги чемпионатов России по шахматам

В Нижнем Новгороде завершилась Высшая лига чемпионатов России среди мужчин и женщин.
По 6 очков набрали гроссмейстеры Евгений Наер (Москва), Артем Тимофеев (Республика Татарстан), Рудик Макарян (Москва) и Арсений Нестеров (Новгородская область). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели, сообщается в пресс-релизе Федерации шахмат России.
Первая пятерка добилась права участвовать в Суперфинале чемпионата России. Он пройдет в Барнауле с 16-го по 20-е августа.
У женщин чистое первое место заняла москвичка Дарья Войт - 7,5 набранными очками. На 1 очко от победительницы отстали Екатерина Гольцева (2 место, Нижегородская область) и Ольга Карманова (3 место, Санкт-Петербург). По 6 очков набрали Наталья Погонина (Саратовская область), Дарья Чарочкина (Москва) и Ольга Матвеева (Пермский край). Лучшие дополнительные показатели позволили Погониной и Чарочкиной выйти в Суперфинал.
Общий призовой фонд турниров составил 5 миллионов рублей.