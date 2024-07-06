Синоптики предупредили жителей Ташобласти и Ферганской долины о возможных подтоплениях

Узгидромет просит жителей предгорных и горных районов, а также отдыхающих и водителей, выезжающих в горы, соблюдать меры предосторожности.
Дожди ожидаются:
В Ташкентской области — по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам, а также в Ангрене и Алмалыке;
В Наманганской области — по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
В Ферганской области — по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
В Андижанской области — по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам, а также в Ханабаде возможны селе-паводковые явления.