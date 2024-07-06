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Синоптики предупредили жителей Ташобласти и Ферганской долины о возможных подтоплениях

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентской области и Ферганской долине 7—9 июля ожидаются дожди. Возможное скопление дождевой воды может привести к подтоплению территорий, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 79% 754 мм рт. ст. +26°

Узгидромет просит жителей предгорных и горных районов, а также отдыхающих и водителей, выезжающих в горы, соблюдать меры предосторожности.

Дожди ожидаются:

В Ташкентской области — по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам, а также в Ангрене и Алмалыке;

В Наманганской области — по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

В Ферганской области — по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

В Андижанской области — по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам, а также в Ханабаде возможны селе-паводковые явления.