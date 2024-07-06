ГАИ усиливает на выходных контроль на дорогах республики

Инспекторы напомнили, что во время движения нужно быть предельно внимательными, ехать с безопасной скоростью и держать дистанцию. При выполнении маневра обгона следует заранее убедиться в отсутствии препятствий: оценить скорость попутного и встречного транспорта, состояние дороги, погодные условия и возможности собственного авто.