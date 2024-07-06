ГАИ усиливает на выходных контроль на дорогах республики

МИНСК. 6 июл — Sputnik. Госавтоинспекция принимает дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности на выходных, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
«Наряды ДПС ориентированы на выявление и пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Особый акцент уделяется местам массового отдыха», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что без внимания не останутся водители, которые превышают скорость, нарушают правила обгона и проезда пешеходных переходов. Кроме того, инспекторы проконтролируют использование ремней, мотошлемов и детских удерживающих устройств.
В ГАИ призвали водителей избегать на дорогах рискованного поведения, не совершать резкие маневры при поездках на загородных трассах.
Инспекторы напомнили, что во время движения нужно быть предельно внимательными, ехать с безопасной скоростью и держать дистанцию. При выполнении маневра обгона следует заранее убедиться в отсутствии препятствий: оценить скорость попутного и встречного транспорта, состояние дороги, погодные условия и возможности собственного авто.