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Мишустин поручил подготовить меры контроля цен на российское ПО при госзаказе

Источник: Российская газета

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая прошла в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 года. Выступая на ней, глава кабмина напомнил, что к концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт.

Чтобы помочь бизнесу, Минцифры и Минфину поручено проработать возможность введения федерального инвестиционного налогового вычета для снижения расходов при реализации комплексных проектов по внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.

Минцифры также подготовит ряд дополнительных мер для стимулирования перехода на отечественную технику и софт, в том числе грантовую поддержку для пилотного внедрения российского ПО.

Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и Минцифры поручено проработать запрет для госкорпораций и госкомпаний разрабатывать общесистемный и базовый софт, отечественные аналоги которого уже представлены на российском рынке.

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба проведут мониторинг стоимости российских программ в период 2021-2024 годов. На основе анализа будут проработаны предложения о возможных механизмах государственного контроля и регулирования цен на такую продукцию в рамках госзаказа.