Мишустин поручил подготовить меры контроля цен на российское ПО при госзаказе

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая прошла в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 года. Выступая на ней, глава кабмина напомнил, что к концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт.